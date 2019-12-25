РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 дек. Победители школьных олимпиад и конкурсов городского округа Мытищи посетили Новогоднюю елку главы города, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В среду в МДК «Яуза» состоялась Новогодняя елка главы города для школьников, которые победили в олимпиадах и конкурсах.

«Мне очень приятно стоять перед вами, потому что я знаю, что в этом зале собрались ребята, большинство из которых имеют серьезные достижения в уходящем году в учебе, спорте и творчестве», – сказал ведущий мероприятия, актер театра «Фэст» Сергей Хапров.

Открытие концерта началось с танцевального номера коллектива ДК «Яуза» «Веснушки». В адрес ребят прозвучало видеопоздравление от главы города Виктора Азарова.

«Дорогие ребята, бабушки, дедушки, родители, наступает самый любимый и ожидаемый праздник – Новый год. В этом году в Мытищах есть где провести время на каникулах. Я желаю всем в эти праздничные дни получить много приятных впечатлений, набраться здоровья и сил для предстоящего года», – сказал Азаров.

Дети посмотрели интерактивное новогоднее представление с участием Деда Мороза и получили праздничные подарки.

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