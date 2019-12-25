РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 дек. В подмосковном Королеве начали сносить Дом кинематографистов, сообщил «РИАМО в Королеве» историк архитектуры Андрей Чермошенцев.

Снос здания Дома кинематографистов начался днем в среду. Здание расположено на частной территории, принадлежащей Союзу кинематографистов России.

«Мы приехали на место. В доме уже снесено крыльцо и работы продолжаются. Отделение ВООПиК в Королеве ранее начали сбор документов для того, чтобы признать это здание объектом культурного наследия. Но снос начался раньше, хотя ранее в переговорах с Союзом кинематографистов нас уверяли, что к продаже готовится только земля вокруг Дома, а сам его сохранят. На территории вокруг дома планировалось строительство трехэтажных домов. На место приехали полицейские», – сказал Чермошенцев.

Комментарий в Союзе кинематографистов получить не удалось.

Дом кинематографистов построен в 1934 году и является объектом архитектуры переходного периода от конструктивизма к сталинскому реализму.

Проект, который осуществлялся на территории бывшей усадьбы Прове-Филиппова, рассматривался как попытка создания советского Голливуда. По предложению руководителя советского кино Бориса Шумяцкого под Москвой открыли «кинематографическуюй лабораторию», в которой будут создаваться новые сценарии, режиссерские разработки, а при этом все это будет происходить в среде коллег и единомышленников. В 1946-1950 годах здесь жили вывезенные из Германии немецкие специалисты по ракетной технике, а в 1950 году сюда вернулись кинематографисты.

Дом творчества после развала Советского Союза был передан Союзу кинематографистов России. В 2001 году даже началась реконструкция здания, но ее не завершили. Сегодня почти невозможно увидеть здание, оно находится на частной территории. Планировалось создать в здании учебный центр детского творчества, на оставшейся территории построить жилой комплекс.