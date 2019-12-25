РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Около 40 пешеходных переходов в городском округе Люберцы дополнительно осветили в текущем году для предотвращения дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Важно, чтобы водители заблаговременно увидели приближающегося к проезжей части пешехода, а также в момент ее пересечения. При этом сам пешеход чувствует себя увереннее, когда знает, что его хорошо видно на освещенном участке дороги. В 2019 году в Люберцах оборудовали дополнительное освещение на 38 пешеходных переходах», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что из них 27 находятся в Люберцах и 11 в поселках: по два в Краскове и Малаховке, один в Октябрьском и шесть в Томилине.