РИАМО - 25 дек. В ночь с 31 декабря на 1 января совершить поездку в автобусе в Подмосковье можно будет бесплатно, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее власти Москвы приняли решение, что в течение всей новогодней ночи в столице будут бесплатно работать метро, Московское центральное кольцо, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта.

«Да, мы такое решение тоже приняли (о бесплатном проезде в новогоднюю ночь - ред.), и частные перевозчики тоже приняли мое предложение - сделать транспорт в новогоднюю ночь бесплатным», - сказал Воробьев в ходе традиционной встречи с журналистами.

Он отметил, что данная мера будет касаться в том числе и межмуниципальных маршрутов.