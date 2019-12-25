РИАМО - 25 дек. Открыто движение по новому мосту через Кожуховский затон в Москве, он связывает Нагатинскую пойму с Печатниками и Южнопортовым районом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мост открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он также провел осмотр в парке развлечений «Остров Мечты», который в скором времени распахнет свои двери.

«Крупнейший в Европе крытый парк развлечений «Остров Мечты» построен. Сейчас идут финишные работы по наладке и испытаниям оборудования. Для посетителей «Остров Мечты» откроется через несколько месяцев. Парк станет одной из крупнейших точек притяжения за пределами центра Москвы, и поэтому было критически важно обеспечить его хорошую транспортную доступность», - отметил Собянин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день открыта и работает станция метрополитена «Технопарк», также возведен уникальный пешеходный переход с траволаторами через проспект Андропова.

«Сегодня мы открываем мост через Кожуховский затон, благодаря которому подъехать к «Острову Мечты» можно будет и от метро «Кожуховская», – добавил Собянин.

Длина нового моста с тремя полосами движения в каждом направлении составляет 783 метра. Его начали строить в январе 2017 года, работы завершили в декабря 2019-го.

Открытие моста через Кожуховский затон обеспечило поперечную связь между районами Нагатинский Затон, Печатники и Южнопортовый, а также создаст условия для более комфортный подвоз пассажиров к станциям столичной подземки «Технопарк» и «Кожуховская». Все это позволит частично разгрузить проспект Андропова.

В рамках возведения моста были построены и реконструированы также 4,2 километра дорог, обустроены два подземных перехода – в районе проспекта Андропова и Южного речного вокзала.

Кроме того, проведены работы по благоустройству близлежащих территорий — появились 8,7 гектара газона, посажены 192 дерева и более 1,5 тысячи кустарников.

Генпроектировщиком нового объекта транспортной системы столицы выступило АО «Моспроект-3», а генподрядчиком – АО «Мосинжпроект».