РИАМО - 25 дек. Москомстройинвест одобрил реализацию квартир в ЖК «Вереск» с помощью эскроу-счетов, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

ЖК находится на 3-й Хорошевской улице, владение 19, строение 3.

«Продажи квартир дольщикам будут осуществляться через эскроу-счета», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

ЖК «Вереск» - это два 20-этажных дома бизнес-класса на 787 квартир. На территории ЖК будет закрытый двор-парк с игровыми зонами для детей, спортивными площадками, зонами для спокойного отдыха, наземный паркинг на 112 мест и подземный на 407 мест.

Завершить проект планируют в 2022 году. В одном из корпусов к окончанию строительства откроют двухэтажный частный детский сад на 100 мест.