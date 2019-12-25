РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска рассказали школьникам округа о правилах дорожной безопасности и важности использования ремней безопасности в общественном транспорте, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники ГИБДД на днях провели для школьников Подольска тематическую викторину в ходе путешествия по округу на «Познавательном автобусе». Началась программа с теоретической части, которая прошла в салоне автобуса, оснащенного ремнями безопасности.

«Полицейские провели со школьниками профилактическую беседу и викторину, в ходе которой напомнили о соблюдении дорожных правил при посадке и высадке из общественного транспорта, правил безопасности для пешеходов, необходимости использования ремней безопасности и применения световозвращающих аксессуаров. Следующая остановка «Познавательного автобуса» и практическая часть мероприятия прошла на ближайшей автобусной остановке и нерегулируемом пешеходном переходе, именно там ученики смогли применить полученные знания на практике, переходя проезжую часть», – говорится в сообщении.

По итогам мероприятия сотрудники ГИБДД подарили всем участникам световозвращающие аксессуары.