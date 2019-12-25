РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Техникум имени Юрия Гагарина в подмосковных Люберцах стал лауреатом IV Невской образовательной ассамблеи «Образовательная организация ХХI века. Лига лидеров 2019», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Диплом лауреата IV Невской образовательной ассамблеи «Образовательная организация ХХI века. Лига лидеров 2019» получил люберецкий техникум имени летчика-космонавта Юрия Гагарина. Награды присуждены учреждениям образования по итогам работы за год», – говорится в сообщении.

Победа техникуму досталась в номинации «Лучшая организация среднего профессионального образования» по направлению «Демонстрация опыта взаимодействия с социальными партнерами и бизнес-сообществом городского округа Люберцы».

Также в рамках конкурса директору техникума Ольге Клубничкиной вручили памятный знак «Эффективный руководитель-2019».