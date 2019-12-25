РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. В городском округе Люберцы заработали свыше 20 елочных базаров, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Официальное открытие елочных базаров прошло накануне.

«Дорогие друзья, до Нового года остались считанные дни! Давайте встретим его ярко и весело возле нарядной елки. Выбрать живую ель можно до 31 декабря включительно на 21 елочном базаре», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что все елочные базары огорожены и оформлены в едином стиле программы губернатора Московской области «Зима в Подмосковье». Список адресов размещен на сайте.