РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. В парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» Люберец 28 декабря состоится развлекательная программа «Новый год к нам мчится!» с ярмаркой, концертом и файер-шоу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие пройдет в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Гостей парка «Наташинские пруды» 28 декабря ждет веселая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, интересные мастер-классы, ярмарка игрушек ручной работы, елочный базар, концерт и файер-шоу», – сказала директор МУ «Парк культуры и отдыха» Елена Атанова.

Развлекательные мероприятия начнутся в 12:00 с фотосессии в мастерской Деда Мороза. Там же до 15:00 будут проводиться мастер-классы от Центра интеллектуального развития Smarty kids.

В 16:00 начнется концертная программа с выступлением приглашенных артистов. Сразу после праздничного концерта зрителей ждут выступления акробатов, светодиодное шоу и файер-шоу «Огненная любовь». Завершится праздничная программа дискотекой с любимыми новогодними хитами.

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