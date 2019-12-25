РИАМО - 25 дек. В среду в Подмосковье закрыли уже 27-ой по счету мусорный полигон, он находится в Дмитровском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ региона.

«Мусорный полигон «Непейно» эксплуатировался почти 45 лет с 1975 года, площадь участка захоронения отходов составляет более 12 гектаров, он эксплуатировался с грубыми нарушениями экологического законодательства, поэтому доставлял жителям массу неудобств, а природе наносил экологический ущерб», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Полигон закрыли по решению губернатора Андрея Воробьева. Въезд заблокировали бетонными блоками.

«Сегодня исторический момент, закрыт полигон для привоза и складирования мусора, который эксплуатировался около 45 лет. Процесс рекультивации займёт порядка двух – трех лет. Уже сегодня начинаются работы по дегазации, по пересыпке», - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Он также отметил, что 28 декабря пройдет встреча с гражданами, на которой будут обозначены все сроки и график общественного контроля для того, чтобы каждый из этапов работ находился под контролем и местных жителей.

Общая площадь закрытых полигонов ТБО в Московской области в этом году составляет более 50 гектаров.

Через несколько дней закроют еще один ТБО — «Каргашино» в Мытищах. Он станет 28-ым по счету и 39 из существующих. Ранее на дегазацию «встали» три полигона «Кучино», «Тимохово», «Торбеево», при этом последние два уже в следующем году начнут приносить области пользу: свалочный газ мощные турбины будут преобразовывать в энергию, соответствующее оборудование уже там установлено.

«Оставшиеся 11 полигонов будут закрыты до 2030 года, два из которых в следующем году будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов», - рассказал Хромушин.

В Московской области строится новая комплексная инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами. В регионе будет работать 12 новых современных КПО, по самым современным технологиями строятся четыре завода по термической переработке отходов.

До конца 2019 года планируется открыть шестой новый современный комплекс по переработке отходов (КПО) «Алексинский карьер» в Клину, мощность которого составит 150 тысяч тонн отходов в год. Ранее были открыты КПО «ЮГ» в Коломне и «Восток» в Егорьевске, на полную мощность заработали КПО в Рошале, Серебряных Прудах и Зарайске. Работа этих предприятий должна довести объем захоронения коммунальных отходов в Московской области всего до 5% от образуемых отходов.