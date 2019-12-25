РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 дек. В подмосковном Королеве маршрутка столкнулась с большегрузом, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло днем в среду на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Горького.

«Я проезжал мимо и увидел уже результат столкновения. Видимо МАЗ не рассчитал угол поворота. На месте работали сотрудники ГИБДД», – сказал собеседник агентства.

В результате аварии никто не пострадал.