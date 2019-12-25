РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Банно-оздоровительный комплекс «Бани Алексеева» в Подольске открыл новое отделение высшего женского разряда в традициях европейских и российских дворцовых интерьеров XVIII века, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник комплекса.

«В преддверии наступающего Нового года, 19 декабря для гостей открыл свои двери высший женский разряд банно-оздоровительного комплекса «Бани Алексеева». Отделение рассчитано на 54 посадочных места. Убранство помещений, выполненное в традициях европейских и российских дворцовых интерьеров XVIII века, приятно удивит роскошью и уютом. Мыльная встретит гостей купальней в стиле рококо с гидромассажем, «ледяной купелью», обливными устройствами, душевыми, массажными и хамамом», – говорится в сообщении.

Парная представляет собой просторное двухэтажное помещение, которое позволяет разместить до 50 человек единовременно и при этом создает все условия для комфортного парения. Раздевальная, помимо шикарных мест на диванах с резьбой и позолотой, имеет еще и уединенные кабинки для отдыха компаниями, а также отдельное гардеробное помещение.

Для всех гостей комплекса в посещение включена услуга коллективного парения «Вкусный пар» с ароматами пихты, полыни, мяты, донника, эвкалипта и чеснока, также гости смогут воспользоваться услугами парения и мойки.

Банно-оздоровительный комплекс «Бани Алексеева» основан в 2017 году в подмосковном Подольске в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья». 15 января 2018 года открыл свои двери первый мужской разряд.

Высший женский разряд работает ежедневно с 9:00 до 23:00, вторник – санитарный день. Его посещение стоит 1 200 рублей за три часа по понедельникам, 1 500 рублей за три часа по средам, четвергам и пятницам, 1 800 рублей за три часа по выходным и праздничным дням.

Участники ВОВ и дети до семи лет могут приходить бесплатно каждый день, дети с 7 до 14 лет платят за посещение 500 рублей за 3 часа каждый день. Льготные категории платят 500 рублей за три часа в будние дни при входе с 9:00 до 14:00 (кроме выходных и праздничных дней и 30-31 декабря). К льготным категориям относятся пенсионеры, инвалиды I и II группы, участники боевых действий, ветераны труда, многодетные семьи.