РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 дек. В среду в микрорайоне Барыбино в Домодедове начал работать новый Многофункциональный центр (МФЦ), передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Новое здание осмотрели заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связей Московской области Михаил Анисимов, глава городского округа Домодедово Александр Двойных, председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский и другие.

«Действительно, замечательный красивый МФЦ. Мне сказали, что здесь уже работают опытные специалисты, поэтому смогут качественные услуги оказывать, а это самое важное в работе МФЦ», - сказал Анисимов.

Он отметил, что в Московской области сейчас действует 126 многофункциональных центров. Анисимов также рассказал о разрабатывающейся новой концепции многофункциональных центров.

«Концепция будет включать в себя новый функционал МФЦ, потому что сегодня к нам приходят не только за госуслугами как таковыми, но и за решением тех жизненных ситуаций, в которых гражданин оказался. Кроме того, у нас будут развиваться услуги в электронном виде, для этого мы создаем точки консультации, как эти услуги получать в электронном виде, какой будет результат и как этот результат в электронном виде можно будет получить на бумаге, потому что это очень важный момент в эпоху цифровизации», – подчеркнул он.

В новом офисе в микрорайоне Барыбино будут функционировать 5 окон для приема населения, а также 2 рабочих места для бесплатного доступа к Региональному порталу государственных услуг (для получения услуг в электронной форме).

Для посетителей с детьми обустроен детский уголок, для людей с ограниченными возможностями организовано специальное окно по приему документов. Также для подачи документов организована предварительная запись.

Для создания комфортных условий для посетителей предусмотрен современный и удобный зал ожидания, оборудованный системой электронного управления очередью и кондиционирования воздуха, банкомат, информационные стенды.

Ожидаемая проходимость нового МФЦ – около 300 человек в день.