РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 дек. Строительство детского сада на 125 мест начали в микрорайоне Опалиха Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства детского дошкольного образовательного учреждения на 125 мест. Объект будет возведен на улице Горького в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск», – говорится в сообщении.

Строительство детского сада осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств. Дошкольное учреждение рассчитано на 6 групп дневного пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет.

«Согласно проекту, общая площадь детского сада составит 2,2 тысячи квадратных метров. В нем разместятся игровые и спальные комнаты, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, кабинеты логопеда, психолога, административные и вспомогательные помещения», – отметил главный государственный строительный инспектор Московской области Артур Гарибян.

На объекте будут созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. На прилегающей территории предусмотрена установка теневых навесов, детских игровых и спортивных комплексов, мест для отдыха, пешеходных дорожек, озеленение.

Заказчиком выступает администрация городского округа Красногорск.

«Сейчас на объекте ведутся работы подготовительного периода. Плановое завершение строительства – III квартал 2020 года. Первая проверка на объекте начнется 17 января 2020 года», – отметил Гарибян.