РИАМО - 25 дек. В возрасте 73 лет ушла из жизни американский режиссер и автор песен Алли Уиллис, сообщает Газета.ru.

«Уиллис умерла от остановки сердца», - говорится в материале.

Она была награждена двумя премиями «Грэмми». Уиллис стала знаменитой, написав песню к сериалу «Друзья». Изначально трек I'll Be There For You звучал на протяжении минуты в титрах, потом группа The Rembrandts записала полную версию песни.

Еще Уиллис была автором песен, созданных для группы Earth, Wind & Fire. Вместе с этими музыкантами она написала треки September, In The Stone и другие.