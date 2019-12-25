РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 дек. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым посетил гимназию №3 в микрорайоне Северный Балашихи и осмотрел новое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В среду в рамках выездного совещания Брынцалов с Юровым осмотрели учебные классы гимназии и оборудование.

«Сегодня (25 декабря – ред.) это замечательное здание, современное, отвечающее всем требованиям. Все, что нужно было, мы закупили – школа полностью оснащена», – сказал Брынцалов.

Он отметил, что из бюджета области в текущем году было выделено более 8 миллионов рублей на закупку новой мебели, оргтехники, оборудования в специализированные кабинеты робототехники, химии и физики. Кроме того, в рамках реализации наказов избирателей в гимназию было закуплено новое спортивное оборудование.

После передачи бывшего военного городка на баланс муниципалитета зданию данного учебного заведения требовался капитальный ремонт, а в 2018 году он был завершен.