РИАМО - 25 дек. Ушел из жизни президент академии военных наук Махмут Гареев, летом ему исполнилось 96 лет, сообщает Газета.ru.

«Махмут Гареев также являлся выдающимся советским и российским военачальником, который принял участие в шести войнах», - говорится в материале.

Во времена Великой Отечественной войны он в возрасте 18 лет был командиром батальона в Битве под Москвой.

В 70-х годах Гареев стал предводителем штаба главного военного советника в Египте, а в конце 80-х – начале 90-х являлся уже военным советником президента, верховного главнокомандующего вооруженных сил Афганистана.

Информация о смерти военачальника поступила от его семьи. Где будут проходить похороны, пока неизвестно.