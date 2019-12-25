РИАМО - 25 дек. Арктического волка задержали во время пограничного контроля в аэропорту Шереметьево, ветеринарные документы на животное были оформлены с нарушениями, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Волка, которого перевозили из Чехии, задержали на пограничном контрольном ветеринарном пункте СВХ ОАО «Шереметьево-Карго».

«Ветеринарные сопроводительные документы были оформлены с нарушениями: неверно указаны идентификационные данные животного, а также фактический адрес назначения», — говорится в сообщении.

Отправку зверя разрешили после подтверждения готовности ветслужбы принять животное на карантинирование и предоставления ветеринарного сертификата.