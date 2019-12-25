РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Дольщики Подольска провели одиночные пикеты за достройку ЖК «Московский» и признание банкротом застройщика, сообщила «РИАМО в Подольске» активистка Светлана Захарова.

Многоквартирные дома жилого комплекса «Московский» на улице Садовая, дом №3, корпуса 1А и 1Б в микрорайоне Красная горка Подольска должны были сдать еще в 2017 году. В настоящее время строительство на объекте приостановлено, а сам объект был признан проблемным.

«Застройщиком ЖК является ООО «ГлавГрадоСтрой». На объекте не ведется строительство уже на протяжении нескольких лет. С 16 по 25 декабря мы (дольщики) проводили одиночные пикеты на протяжении восьми рабочих дней и требовали признания застройщика банкротом до 1 марта 2020 года, а также достроить и сдать ЖК «Московский». Также мы требуем отдельного решения по финансированию ЖК. В пикетах принимали участие 14 дольщиков. Помимо этого, в декабре мы проводили пикеты и в Москве», – сказала Захарова.

Она отметила, что активисты планируют продолжать проведение одиночных пикетов за достройку проблемного долгостроя.

Ранее на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа сообщалось, что данный ЖК признали проблемным объектом и дома-долгострои внесли в перечень проблемных объектов. В планах администрации направить обращение в правоохранительные органы по вопросу проведения проверки целевого использования привлеченных для строительства денежных средств, а также представить в министерство жилищной политики Московской области копию решения о признании объекта строительства проблемным и копию обращения в правоохранительные органы.

«Основаниями для признания данных домов проблемным объектом послужило приостановление строительных работ на объекте, а также длительное неисполнение застройщиком своих обязательств и многочисленные обращения граждан – участников долевого строительства в администрацию», – поясняется в материале.