РИАМО - 25 дек. После небольшого похолодания во второй половине текущей недели в столицу снова вернется оттепель, температура сильно превысит норму, сообщатся на сайте «Метеовести».

«В Москве и окрестностях до конца недели удержится пасмурная и аномально теплая погода местами со слабыми осадками. На фоне небольшого понижения температуры – в течение суток она будет близка к 0 градусам – осадки ожидаются преимущественно в виде мокрого снега. Но его будет так мало, что рассчитывать на образование снежного покрова, увы, не приходится», — говорится в сообщении.

Немного подморозит 29 декабря: температура ночью опустится до минус 5-3 градусов, днем будет минус 3-1 градус. Однако в начале новой недели Москву накроет новой волной тепла, вернется оттепель, температура существенно превысит норму.

Точный прогноз погоды на новогоднюю ночь станет известен позднее.