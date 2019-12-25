РИАМО - 25 дек. В Серпухове на улице Осенней 24-летняя девушка ударила ножом своего знакомого во время застолья, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Мужчину 1987 года рождения доставили в больницу 24 декабря около 00:50.

«У пострадавшего проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. За совершенное преступление установлена и доставлена в МУ МВД знакомая пострадавшего 1995 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Мужчина и его знакомая поссорились во время застолья. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».