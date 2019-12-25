РИАМО - 25 дек. Мошенник снял с банковской карты женщины более 1 миллиона рублей, убедив ее по телефону ввести пин-коды в приложении, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию с заявлением о хищении денежных средств обратилась 44-летняя женщина-предприниматель.

«Неизвестный, представившись сотрудником банка, позвонил женщине и попросил ввести в мобильное приложение пин-коды ее банковской карты, после чего совершил кражу принадлежащих ей денежных средств в сумме 1,1 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.