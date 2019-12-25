РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий вручил новогодние подарки детям, которые проходят лечение в больнице, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
В среду Ружицкий посетил детскую больницу в Люберцах.
«Дорогие дети, я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы вы никогда не болел и хорошо учились», – сказал Ружицкий.
Вместе с ним поздравить детей пришли Дед Мороз и Снегурочка с подарками. Ружицкий вручил детям новогодние подарки – плюшевых мышат в нарядной одежде.
«Данные игрушки – талисман наступающего 2020 года, пусть они приносят вам удачу», – заключил Ружицкий.
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