РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий вручил новогодние подарки детям, которые проходят лечение в больнице, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий посетил детскую больницу в Люберцах.

«Дорогие дети, я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы вы никогда не болел и хорошо учились», – сказал Ружицкий.

Вместе с ним поздравить детей пришли Дед Мороз и Снегурочка с подарками. Ружицкий вручил детям новогодние подарки – плюшевых мышат в нарядной одежде.

«Данные игрушки – талисман наступающего 2020 года, пусть они приносят вам удачу», – заключил Ружицкий.