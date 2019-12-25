РИАМО – 25 дек. Россияне начали массово скупать домашних крыс перед Новым годом, спрос увеличился более чем в два раза, пишет aif.ru.

Цены на крыс варьируются: некоторые грызуны имеют родословную и стоят дорого, а некоторых просто готовы пристроить в добрые руки.

«Они плодятся со страшной силой, я раньше раздавала знакомым, а сейчас решила продавать: и деньги, и никаких особых хлопот», — рассказала одна из продавцов.

При этом ветеринары и зоозащитники не рекомендуют дарить крыс на Новый год. Для многих это просто дань моде и попытка подарить креативный подарок, но они не учитывают, что ненужное животное могут просто выбросить на помойку, когда оно надоест.

«На мусорках в горах отходов мы видели крыс нехарактерных окрасов: белых, голубоватых. Вот это как раз те, от которых хозяева избавились. Они не боятся человека, подходят близко к жилищу, что дикие бы никогда не сделали. А сколько болезней они переносят!» — сказал ветеринарный врач и зоозащитник Карен Даллакян.

Ветврач советует тем, кто действительно хочет завести такого питомца, покупать их только у заводчиков и требовать показать результаты анализов грызунов.

Примером безответственного отношения к крысам можно назвать случай в Пушкине, когда психически нестабильная одинокая женщина завела в квартире пару разнополых декоративных крыс. Животные начали бесконтрольно размножаться, на запах начали жаловаться соседи. Крысы съели штукатурку со стен, коробки и мебель в квартире. Женщину увезли на принудительное лечение, а зоозащитники вывезли из дома около тысячи грызунов.

Новый 2020 год пройдет под знаком Металлической Белой Крысы.