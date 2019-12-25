РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 дек. Старт областной акции «Читающий транспорт» дадут в Красногорске 26 декабря, в рамках акции в городах региона начнут курсировать автобусы с возможностью буккроссинга, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Двадцать шестого декабря в 10:00 в Красногорске рядом с детской библиотекой стартует акция «Читающий транспорт»», – говорится в сообщении.

Библиотека расположена по адресу: Красногорск, улица Пионерская, дом №9.

«В 46 муниципалитетах области отправятся 200 брендированных автобусов, которые, курсируя по привычным для жителей маршрутам, превратятся в открытые читальные залы и площадки для буккроссинга. В течение 2020 года количество автобусов будет увеличено до 600», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

С помощью акции библиотеки получат возможность рассказать о себе потенциальным читателям, а также освободить фонды для новых поступлений. Помимо этого, пассажиры узнают об изменениях, которые произошли в библиотеках области, книжных новинках и последних трендах в развитии библиотек, как центров досуга и интеллектуального развития.

«Традиционно жители Московской области будут пользоваться услугами автобусов «Мострансавто», чтобы с комфортом добраться до праздничных площадок и мест народных гуляний, а также культурных и исторических достопримечательностей региона. Скрасить путь им помогут книги. В проекте будут участвовать низкопольные автобусы предприятия большого и среднего классов», – отметил генеральный директор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Жители Московской области смогут не только прочесть книгу во время поездки, но и забрать ее с собой. Основу книжного фонда «читающего транспорта» составят книги, списанные из библиотек, но при этом находящиеся в достаточно хорошем состоянии для того, чтобы вновь обрести своего читателя. Кроме того, согласно правилам буккроссинга, жители Подмосковья смогут обмениваться собственными книгами и мнениями о них.

«В читающем транспорте будет размещена актуальная афиша мероприятий, которые проходят в учреждениях культуры области: концертах, кино- и театральных премьерах, выставках и новых культурных инициативах правительства Московской области», – добавляется в материале.

Оператор акции – Московская губернская универсальная библиотека. Мероприятие пройдет под слоганом: «Читай без остановок».