РИАМО - 25 дек. Около села Осташово в Воскресенске нашли тело женщины 1960 года рождения с колото-резаным ранением брюшной полости, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.
«(По подозрению в совершении преступления - ред.) установлена и доставлена в следственный отдел знакомая погибшей, женщина 1980 года рождения», — сказал собеседник агентства.
Женщины поссорились во время застолья.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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