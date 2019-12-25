РИАМО - 25 дек. Около села Осташово в Воскресенске нашли тело женщины 1960 года рождения с колото-резаным ранением брюшной полости, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«(По подозрению в совершении преступления - ред.) установлена и доставлена в следственный отдел знакомая погибшей, женщина 1980 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Женщины поссорились во время застолья.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».