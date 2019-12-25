РИАМО - 25 дек. На складе в Юго-Восточном округе Москвы произошло обрушение перегородок на площади около 400 квадратных метров, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В складском помещении на Стахановской улице произошло обрушение перегородок. Площадь обрушения составила 400 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в момент происшествия людей на указанной территории не было.

В Twitter-аккаунте столичного главка МЧС России добавляется, что инцидент произошел по адресу: Стахановская улица, дом 22, строение 1А. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания вывели 20 человек.