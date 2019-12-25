РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Полицейские Подольска задержали 49-летнего местного жителя, который взял в долг у знакомого 700 тысяч рублей и не вернул, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 31-летнего местного жителя. Он сообщил, что его знакомый неоднократно занимал у него денежные средства, которые не возвращал. Общая сумма материального ущерба составила более 700 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции по подозрению в совершении противоправных действий задержали 49-летнего ранее судимого безработного местного жителя. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.