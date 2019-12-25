РИАМО - 25 дек. Днем в среду в столице сильно ухудшилась дорожная ситуация, пробки достигли семи баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильнее всего движение загружено на северо-западе и юго-востоке МКАД на внутренней и внешней сторонах. Крупные пробки образовались на Третьем транспортном кольце, Садовое кольцо стоит практически полностью.

По центральным улицам сейчас сложно проехать – там образовались заторы, водители потеряют много времени, если поедут по улицам внутри Третьего транспортного кольца.

Движение также осложнено на шоссе Энтузиастов, проспекте Андропова, Каширском, Варшавском шоссе, Севастопольском проспекте, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте, проспекте Вернадского, Ломоносовском проспекте, улице Обручева, Кутузовском проспекте, участке Северо-Западной хорды, Дмитровском, Алтуфьевском, Ярославском шоссе.

По прогнозу сервиса, семибалльные пробки сохранятся до 17 часов. После этого дорожная ситуация ухудшится до восьми баллов.

Со среды в столице начали ограничивать движение из-за новогодних мероприятий. Так, перекрыто движение в районе Васильевского Спуска из-за проведения Общероссийской новогодней елки.

Ранее столичным автомобилистам порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте на этой неделе. Пик пробок сохранится до 29 декабря, он связан с предновогодним увеличением покупательской и досуговой активности. Число автомобилей на дорогах Москвы начнет снижаться 30 декабря.