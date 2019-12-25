РИАМО - 25 дек. Предприятие в Раменском городском округе выплатило сотрудникам 4 миллиона рублей задолженности по зарплате, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

В прокуратуру с жалобой обратились сотрудники предприятия. Проверка показала, что в организации образовалась задолженность по оплате труда в размере около 4 миллионов рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

«В интересах 57 работников прокуратура обратилась в суд с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы», – говорится в сообщении.

Руководству организации прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. В настоящее время имевшаяся задолженность по заработной плате погашена.