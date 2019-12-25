РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Капитан подольского ХК «Витязь» Александр Семин и защитник Илья Шинкевич примут участие в Матче звезд КХЛ в Москве 19 января, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Капитан «Витязя» Александр Семин – в числе лучших игроков КХЛ, его вызвали на Матч звезд в Москве. Матч звезд КХЛ 2020 и мастер-шоу состоятся на Ледовой «Арене ВТБ – Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Семина на Матч звезд выбрали представители КХЛ. От «Витязя» с помощью голосования болельщиков на Матч звезд выбрали защитника Илью Шинкевича», – говорится в сообщении.

Мастер-шоу пройдет 18 января с 18:00 до 20:40. Турнир Звезд КХЛ состоится 19 января с 16:00 до 19:30.