РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 дек Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открыли в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи, он построен по губернаторской программе по восстановлению инфраструктуры бывших военных городков, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На открытии нового ФОКа присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, командующий 1-ой ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Андрей Демин, представители администрации и жители округа.

«Сегодня (25 декабря – ред.) в микрорайоне Заря праздник, который очень ждали все его жители – открылся такой важный и нужный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном »Метеор«. Поздравляю вас с этим событием. Уверен, что этот комплекс придется по душе как юным спортсменам и их родителям, так и старшему поколению для восстановления сил, бодрости духа и хорошего настроения», – сказал Брынцалов.

Сергей Юров отметил, что благодаря реализации губернаторской программы по восстановлению инфраструктуры военных городков удалось сделать очень многое.

«Одно из важнейших событий – открытие ФОКа», - пояснил Юров.

Приглашенные гости перерезали красную ленту, что ознаменовало открытие нового физкультурно-оздоровительного центра в Балашихе. Затем приглашенные гости и зрители отправились оценить ФОК изнутри.

Площадь нового одноэтажного ФОКа – 2 262 квадратных метра. Главным спортивным элементом является бассейн 25 на 16 метров с шестью дорожками. Глубина бассейна – от 1,2 до 2,5 метров. Одновременно бассейн может принять 64 человека.

В ФОКе располагаются раздевалки, душевые, гардероб, зал «сухого» плавания, где будут проводиться тренировки по фитнесу, кабинеты врача и тренера, кафе, а также ряд вспомогательных и технических помещений.

В ФОКе предусмотрена организация спортивных секций.