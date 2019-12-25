РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Волонтеры Подольска в рамках акции «Рождественское чудо» отправили в Молдавию подарки к Новому году одинокой женщине, воспитывающей двоих детей, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтерами Георгиевского сестричества милосердия Подольска в рамках благотворительной акции в помощь детям и одиноким людям «Рождественское чудо» была отправлена посылка в Молдавию подопечной Валентине, которая одна воспитывает двоих сыновей и проживает в старом деревенском доме в пригороде Кишинева. Совсем недавно она перенесла операцию на желудке. Посылка с подарками для мальчиков и их мамы была отправлена на днях», – говорится в сообщении.

Волонтеры благодарят горожан за помощь нуждающимся и призывают присоединиться к акции до 5 января включительно.