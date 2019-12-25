РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 дек. Инвалиды в Королеве могут получить дополнительные технические средства реабилитации, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

У граждан, имеющих I, II, III группу инвалидности, а также у детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, проживающих в Московской области, есть возможность оформить меру социальной поддержки по обеспечению техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением правительства РФ.

«Предоставление данной меры социальной поддержки осуществляется посредством выдачи региональных сертификатов. Сертификат предоставляется инвалиду для получения технических средств, рекомендованных его индивидуальной программой реабилитации или абилитации, разрабатываемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, с учетом показаний и противопоказаний для обеспечения техническими средствами, предусмотренными перечнем», – говорится в сообщении.

По дополнительному перечню можно получить аккумуляторы для кресла-коляски с электроприводом, глюкометр с речевым выходом, доску для пересаживания, медицинскую многофункциональную механическую кровать, насадку на унитаз, очки для коррекции зрения, подъемник для ванны с электроприводом, прикроватный столик, сиденье для ванны (доска), стул для ванны, ступеньку для ванны, специальное устройство «Радионяня» для инвалидов по слуху с маленькими детьми, коммуникатор для слепоглухих «Коммуникатор Морзе».

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(495)515-95-66.