РИАМО - 25 дек. В Алексеевском районе столицы 19-летнего студента несколько раз ударили ножом во время конфликта с неизвестным, молодого человека доставили в больницу, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Павла Корчагина, дом 20А.

«Неизвестный в ходе конфликта ножом причинил студенту 2000-го года рождения ранения, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением живота и ранением печени», – сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.