РИАМО - 25 дек. В Воскресенском колледже состоялась премьера новой серии профориентационного проекта АО «Воскресенские минеральные удобрения» «Я бы в химики пошел», говорится в сообщении пресс-службы АО «Воскресенские минеральные удобрения».

«В фильме, ориентированном на старшеклассников и студентов средних учебных заведений, повествуется о функциональных обязанностях слесаря КИПиА, его занятости, условиях труда на предприятии, а также знаниях и умениях, которые необходимы для успешной работы», — говорится в сообщении.

Новым ведущим проекта стал Богдан Казадаев, который постигал азы профессии под руководством слесаря по ремонту, эксплуатации и обслуживанию КИПиА 6 разряда Алексея Татарченко. Съемки фильма велись на нескольких производственных площадках химкомбината: в цехе ремонта КИПиА, цехе ЭФК №3 и отделении сложных минеральных удобрений (ОСМУ) цеха аммофоса №2.

Авторы картины постарались отразить наиболее важные и интересные факты о профессии. При этом особое внимание было уделено информационному блоку, который представили в виде красочной и познавательной инфографики, удобной для восприятия широкой аудиторией.

«В проекте «Я бы в химики пошел» мы стараемся простым и доступным для молодежи языком рассказывать о рабочих профессиях, востребованных на предприятии. Новая серия посвящена профессии слесаря КИПиА, в чьи обязанности входит ремонт, эксплуатация и обслуживание средств контрольно-измерительных приборов и автоматики», — сказал заместитель генерального директора по персоналу АО «ВМУ» Юлия Смирнова.

Она добавила, что в современных условиях такие сотрудники должны не только знать устройство и принцип действия приборов, разбираться в схемах и чертежах, знать слесарное дело, но и понимать технологию производства цеха.