РИАМО - 25 дек. В Подмосковье в текущем году свыше 4,5 тысяч предпенсионеров прошли переобучение или повысили свою квалификацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В этом году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» мы приступили к профессиональному обучению и повышению квалификации лиц предпенсионного возраста. Обучение закончили 4508 граждан, для этого у нас предусмотрено более 200 образовательных программ», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Наибольшим спросом в Подмосковье пользуются программы: использование информационных технологий в различных профессиях; управление закупками в контрактной системе; сметное дело; ландшафтная архитектура; управление конфликтами.

Кроме того, популярностью также пользуются рабочие профессии, среди них – парикмахер, оператор котельной, повар, кладовщик и сиделка.

В Подмосковье за год удалось выполнить показатели нацпроекта и обучить не менее 1901 предпенсионера, а также сохранить трудовую занятость для не менее 85% участников обучения.

«В новом году будет организовано обучение граждан возраста 50 лет и старше. Надеемся переобучить не менее 4 тысяч лиц старшего возраста», – добавила министр.

Продолжительность профессионального обучения определяется образовательными программами и носит краткосрочный характер. Образовательная программа профессионального обучения не может быть менее 16 учебных часов и не должна превышать 500 учебных часов.