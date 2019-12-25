РИАМО - 25 дек. Полицейские задержали женщину за попытку ограбления пункта выдачи интернет-заказов в столичном районе Люблино на юго-востоке столицы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Краснодарская, дом 65.

«Безработная женщина пришла в помещение пункта выдачи, где, угрожая электрошокером и газовым баллончиком, пыталась открыто похитить товар», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.