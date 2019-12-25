РИАМО - 25 дек. В Подмосковье в 2019 году провели работы по модернизации освещения на 587 объектах, также были освещены улицы, скверы и дворы, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В этом году в рамках реализации проекта «Светлый город» проведены работы по устройству и капитальному ремонту архитектурно-художественного освещения в 45 муниципалитетах на 587 объектах. На данный момент все работы завершены», – говорится в сообщении.

К примеру, в Истре осветили территорию Ленино-Снегиревского военно-исторического музея, а в Егорьевске осветили композицию «Добрый ангел мира» на улице Гагарина.

В Сергиево-Посадском городском округе выполнили архитектурно-художественную подсветку Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника и многоквартирного дома на проспекте Красной армии, 156/1.

В Серпухове осветили здание Дома культуры «Россия», многоквартирный дом по улице Ворошилова, 241, здание Городской думы и железнодорожного вокзала.

В Электростали появилась архитектурная подсветка жилых домов, также подсветку получила Центральная библиотека имени Паустовского.

В 2020 году в рамках проекта «Светлый город» планируется устройство наружного освещения на 539 объектах. Все адреса, включенные в адресный перечень, утверждены решениями муниципальных общественных комиссий по благоустройству.