РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 дек. Пенсионеры подмосковных Мытищ научились варить глинтвейн и делать елочные украшения в рамках программы «Активное долголетие», сообщается на сайте администрации городского округа.

«В Центре социального обслуживания населения каждый день проходят различные мастер-классы и занятия для людей пожилого возраста. 24 декабря пенсионеры учились варить горячий напиток глинтвейн и делать елочные украшения. Благодаря теплой погоде на свежий воздух вышла группа тех постояльцев, которая занимается скандинавской ходьбой», – говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, пожилые жители округа с удовольствием посещают кружки, «Активное долголетие» для них - это возможность общения, полезного времяпрепровождения и интересного досуга.

«Давно нужна была такая программа. Я очень рада. Мы в театры ездим, на экскурсии, выступаем с концертами. Очень хочу научиться вязать. Сегодня научились готовить глинтвейн», – сказала жительница города, участница программы «Активное долголетие» Тамара Милевская.

Секцию скандинавской ходьбы в среду посетил председатель комиссии по здравоохранению и социальной защите населения совета депутатов города Мытищи Валерий Янин.

«Вы молодцы, нужно регулярно заниматься скандинавской ходьбой, что способствует хорошему кровообращению, координации. И не забывайте про диспансеризацию, это очень важно. Если ее проходить ежегодно или хотя бы раз в 2 года, а также вести активный и здоровый образ жизни - активное долголетие нам обеспечено», – сказал Янин.

В январе 2020 года в 16 микрорайоне Мытищ по улице Мира планируется открытие клуба активного долголетия. Там будет четыре зоны активностей: для массовых и спортивных мероприятий, для психологической разгрузки, для мастер-классов, зона компьютерной грамотности. Также в клубе предусмотрен специально оборудованный кинозал.