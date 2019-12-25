РИАМО - 25 дек. Торжественное открытие нового кинозала, который оснастили современным кинооборудованием, пройдет 26 декабря во Дворце культуры «Чайка» города Лобня, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Фильмом открытия станет военная драма режиссера Федора Попова «Коридор бессмертия», - говорится в сообщении.

Здание «Чайки» было отремонтировано, так как Дворец культуры победил в шестом конкурсе по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. Конкурс провел Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

Для переоборудованного кинозала важным условием был показ отечественных фильмов объемом не менее 50% киносеансов в квартал и проведение регулярного кинопоказа в объеме не менее 50 дней в квартал.

В кинозале, который рассчитан на 43 посадочных места, был установлен 3D-проектор, передовое кинопроекционное и звуковое оборудование, экран со специальным покрытием, затемнители света. Также посадочные кресла в зале установили в шахматном порядке для комфортного кинопросмотра.

По программе кинофикации малых городов России ДК «Чайка», который построили в 1971 году, стал еще одним кинотеатром, отвечающим всем современным требованиям, и 11-м кинозалом Подмосковья, получившим субсидии в рамках конкурса Фонда кино. Сейчас все переоборудованные кинозалы в Московской области успешно функционируют.