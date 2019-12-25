РИАМО – 25 дек. В Москве отравилась группа детей, которые приехали в столицу для участия в соревнованиях по робототехнике, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает «Интерфакс».

«На место проживания детей, прибывших из нескольких регионов России на соревнования по робототехнике, в течение 5-8 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи. В результате заболело 16 детей», - говорится в сообщении.

Предварительно, у детей бактериальное пищевое отравление. Сейчас ребята находятся в удовлетворительном состоянии.

Проводится целый комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, угрозы для жизни отравившихся нет.