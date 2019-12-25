РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Подольская фабрика фильтров «Весь мир» победила в номинации «Лучший инновационный проект» на форуме «Малый и средний бизнес Подмосковья», сообщается на сайте администрации горокруга.

Областной форум «Малый и средний бизнес Подмосковья» открылся в Галерее искусств Зураба Церетели 24 декабря. Мероприятие организовано при поддержке министерства инвестиций и инноваций Московской области. Запланирована насыщенная программа – пленарное заседание, а также торжественная часть с церемонией награждения лучших представителей бизнеса и местных администраций, внесших существенный вклад в развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства региона.

«Активное участие в форуме принимает подольское предприятие «Фабрика фильтров «Весь мир». По результатам интерактивного голосования участников конференции компания «Весь мир» признана победителем в номинации «Лучший инновационный проект». Победителей семи номинаций отметят благодарственными письмами министерства инвестиций и инноваций Московской области, а также призами-сертификатами номиналом не менее 50 000 рублей, который можно будет использовать для приобретения товаров и услуг», – говорится в сообщении.

Фабрика фильтров «Весь мир» разрабатывает и изготавливает воздушные фильтры для приточно-вытяжной системы вентиляции стандартных и нестандартных размеров, фильтрующие материалы собственного производства для грубой и тонкой очистки воздуха, детали фильтров и многое другое. Предприятие было основано в 2006 году.

Московский областной форум «Малый и средний бизнес Подмосковья» направлен на привлечение активного населения к открытию собственного бизнеса. Цели форума – освещение итогов развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе, конкурс и награждение лучших предприятий региона и предпринимательских проектов.