РИАМО – 25 дек. На новогодних праздниках трудиться будут 58% жителей России, большинство из тех, кто работает в начале января, заняты в сфере обслуживания, пишет в среду газета «Известия».

Соответствующее исследование провел сервис «Работа.ру». По его данным, работать с 1 по 8 января будут 58% россиян.

«Среди них большинство (26%) будут работать посменно. Еще 25% респондентов отметили, что их график — гибкий, а 22% опрошенных предстоит пятидневная рабочая неделя», — говорится в материале.

По словам заместителя генерального директора сервиса Александра Ветеркова, большинство из тех, кто будет работать на новогодних каникулах, это продавцы, кассиры, официанты, курьеры, водители и другие представители профессий сферы обслуживания.

При этом, по данным опроса «Работы.ру», 40% россиян готовы работать на праздниках в обычном режиме, чтобы дополнительно заработать.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Светлана Бессараб отметила, что раньше в новогодние праздники работали около 40% россиян.