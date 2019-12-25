РИАМО - 25 дек. Стоимость перемещения и хранения автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, вырастет в столице с 1 января 2020 года, сообщается на сайте «Московского паркинга».

«Необходимость пересмотреть стоимость на перемещение и хранение транспортных средств связана с увеличением реальных затрат города: стоимости топлива, заработной платы водителей и техников, а также средств, затрачиваемых на ремонт и обслуживание эвакуаторов», - говорится в сообщении.

Тариф на 2020 год изменен с учетом инфляции и пересчета экономически обоснованной цены, при этом стоимость эвакуации авто по-прежнему будет значительно ниже, чем фактическая сумма затрат города на перемещение автомобилей-нарушителей.

Так, правительство Москвы идет навстречу автомобилистам, которые вовремя оплачивают перемещение и хранение своих автомобилей, и устанавливает льготные тарифы, которые зависят от категории транспортного средства и мощности его двигателя. В частности, льготная стоимость перемещения автомобилей категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил в следующем году будет почти на 40% ниже фактической стоимости.

Экономически обоснованный тариф на перемещение автомобилей рассчитывается по методике Федеральной антимонопольной службы РФ. В 2020 году он составит более 8813 рублей за перемещение любого автомобиля, кроме грузовых или негабаритных транспортных средств.

Льготная стоимость перемещения транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил с 1 января 2020 года составит 3,4 тысячи рублей (ранее – 3,2 тысячи рублей), категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил – 5,4 тысячи рублей (ранее - 5,2 тысячи рублей), категории В с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил, за исключением грузовых автомобилей, – 7,6 тысячи рублей (ранее – 7,4 тысячи рублей). Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 50,6 тысячи рублей (ранее – 49,2 тысячи рублей).

Льготная стоимость суток хранения для транспортного средства категории А с 1 января составит 540 рублей (ранее – 520 рублей), категории В и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 тонны, – 1050 рублей (ранее – 1 тысяча рублей), категории D с разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 тонны, категории C и E, а также негабаритных автомобилей – 2,3 тысячи рублей (ранее – 2,2 тысячи рублей).

«Несмотря на наличие льготного тарифа, мы просим автомобилистов внимательно выбирать места для парковки, не парковаться там, где это запрещено. Неправильно припаркованный автомобиль мешает другим водителям, пешеходам и может стать причиной ДТП», - добавляется в материале.

Перемещение и хранение автомобиля на спецстоянке можно оплатить по указанным тарифам в течение 60 дней с момента получения машины.

Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение перед тем, как забрать свой автомобиль, действует дополнительная скидка в размере 25% от льготного тарифа. Таким образом, для владельцев автомобилей категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил (на них приходится 90% от всех перемещаемых авто) стоимость перемещения на спецстоянку со скидкой составит 4050 рублей, что в два раза меньше реальной стоимости перемещения.