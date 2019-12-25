РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 дек. Молодые ученые 11 марта смогут принять участие в общественно-научных чтениях, посвященных памяти Юрия Гагарина в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Королеве 11 марта 2020 года состоятся 47-е общественно-научные чтения, посвященные памяти Юрия Гагарина, в рамках которых будет проведено заседание секции №3 «Космонавтика и общество».

«Приглашаем молодых ученых, профессорско-преподавательский состав Технологического университета и всех желающих принять участие в работе секции и выступить с докладом. Место проведения: Королев, Технологический университет. Для участия в работе чтений необходимо отправить в оргкомитет заявку с тезисами выступления до 31 января 2020 года», – говорится в сообщении.

На чтениях будет вестись работа по научным направлениям: философские аспекты первого в мире полета человека в космос и проблемы космонавтики; значение космонавтики для жизни общества; космонавтика и переход к устойчивому будущему человечества; перспективные космические программы и проекты, конверсионная деятельность в космической отрасли.