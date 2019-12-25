РИАМО - 25 дек. Московская область готовится к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году, регион подаст 14 заявок, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«На Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 от Московской области готовится к подаче 14 заявок», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения, кроме административных центров и городов федерального значения.

Не позднее 20 января 2020 года все заявки должны быть рассмотрены региональной межведомственной комиссией и отобраны на подачу в федеральную конкурсную комиссию.

В номинации «Исторические поселения» заявлены Коломна, Ногинск, Сергиев Посад и Зарайск. В номинации «Малый город от 50 до 100 тысяч человек» — Лобня, Клин, Егорьевск, Дмитров, Лыткарино, от 20 до 50 тысяч — Протвино, Шатура, Лосино-Петровский, до 20 тысяч — Волоколамск и Лотошино.

В Коломне для участия в конкурсе выбрали Михайловскую набережную, в Ногинске — набережную реки Клязьма, в Сергиевом Посаде — пешеходную зону от «Дороги к храму» до сквера по улицы Глинки, в Зарайске — набережную реки Осетр, в Лобне — исторический парк «Река времени».

В 2018 году победителями конкурса стали четыре заявки от Московской области — городские округа Дубна, Зарайск, Коломенский и Сергиево-Посадский. Область получила 250 миллионов рублей на реализацию проектов-победителей.

В 2019 году в конкурсе победили пять подмосковных проектов: Серпухов, Кашира, Верея (Наро-Фоминский городской округ), Звездный городок и Пересвет (Сергиево-Посадский городской округ).