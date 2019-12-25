РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Завод «ЗиО-Подольск» выбрал двух лучших изобретателей в номинациях «Изобретения» и «Полезные модели» на ежегодном конкурсе внутри предприятия, сообщается на сайте предприятия.

На заводе «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») состоялся второй ежегодный конкурс «Лучший изобретатель ПАО «ЗиО-Подольск». Интеллектуальное соревнование проводилось по двум номинациям – «Изобретения» и «Полезные модели». На суд компетентного жюри свои доклады представили шесть авторских коллективов.

«По итогам конкурса, лучшим изобретением признан «Способ изготовления глубоких узкопрофильных кольцевых пазов», представленный инженером-технологом научно-технического центра проблемной технологии Маратом Усмановым. В номинации «Полезные модели» победу одержала полезная модель «Кассета сепаратора-пароперегревателя», с докладом о которой выступил заместитель главного конструктора – начальник управления оборудования АЭС №2 Владимир Маркин», – говорится в сообщении.

Технический директор ПАО «ЗиО-Подольск» Михаил Хижов отметил, что в настоящее время на предприятии большое внимание уделяют поддержке инновационного развития.

«В стратегических целях завода интеллектуальная собственность играет серьезную роль, являясь гарантом экономической стабильности предприятия, как в настоящее время, так и в будущем. Главная цель конкурса – повысить активность молодых изобретателей. Наша задача – не только как можно больше создать уникальных технологий, но и успешно внедрить и сохранить их, выпуская новые продукты. Так, например, в этом году мы завершили отгрузку витых теплообменников для низкотемпературной переработки газа», – сказал Хижов.

Патентовед и главный юрисконсульт отдела интеллектуальной собственности ПАО «ЗиО-Подольск» рассказали о построении системы эффективного управления интеллектуальной собственностью, а также творческом участии авторов и авторском вознаграждении.

По состоянию на конец 2019 года ПАО «ЗиО-Подольск» принадлежит 79 действующих результатов интеллектуальной деятельности, 15 из них – изобретения, 22 полезные модели, 42 секрета производства. Также поданы две международные заявки на изобретения.