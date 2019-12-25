РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 дек. Автобусы-библиотеки будут ездить по улицам городского округа Мытищи с 26 декабря, каждый желающий сможет взять в автобусе книгу и прочитать ее по дороге, сообщается в Instagram-аккаунте Библиотеки №8 Мытищи.

«В городском округе Мытищи по привычным маршрутам будут курсировать 10 автобусов, которые превратятся для вас в открытые читальные залы. В специальных карманах будут размещаться книги, которые вы можете не только прочитать, но и забрать с собой. А еще для вас мы приготовили листовки и закладки с информацией о библиотеках и мероприятиях, проводимых в них», – говорится в сообщении.

26 декабря в городе Мытищи стартует совместная акция министерства культуры Московской области и Мособлтранса «Читающий транспорт», целью которой является поддержка статуса Подмосковья, как одного из самых читающих регионов страны.